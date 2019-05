Manque-t-on de gériatres francophones au Manitoba?

Carmen LaRoche n’est pas du genre à attendre avant d’aller voir le médecin, mais l’aînée de 83 ans confie qu’il n’est pas aisé de trouver des spécialistes francophones vers qui se tourner.

« J’ai fait affaire avec des dermatologues, des spécialistes pour les oreilles et je n’ai pas eu de services en français », raconte la résidente de l'Accueil Colombien à Saint-Boniface.

« On se débrouille en anglais, mais ce n’est pas évident. »

Le vice-président des services médicaux pour la région Santé Sud, le docteur Denis Fortier, reconnaît qu’il existe un manque de spécialistes pouvant s’exprimer en français dans la province.

« Il y a une pénurie de spécialistes en gériatrie pour les francophones », souligne le docteur Denis Fortier, qui tempère tout de suite.

« À ce point-ci, c’est correct parce qu’on a beaucoup plus de médecins de famille et d’infirmières en pratique avancée francophones qui sont qualifiés et qui ont les compétences pour aider nos aînés francophones avec leurs maladies chroniques. »

Carmen LaRoche, 83 ans, habite dans une résidence à Winnipeg. Elle dit avoir du mal à trouver des médecins francophones spécialisés en gériatrie lorsqu'elle a besoin de soins. Photo : Radio-Canada

Il ajoute que dans certains cas plus complexes, il sera plus difficile de trouver des médecins francophones. « Si un patient est atteint d’une maladie un peu plus compliquée et que l’infirmière ou le médecin de famille a besoin de l’aide d’un spécialiste, c’est correct. On n’a pas accès nécessairement à des spécialistes dans tous les domaines », estime le docteur.

Deux types de spécialistes en gériatrie existent au Manitoba : ceux qui se sont spécialisés dans la médecine interne avec une sous spécialité en gériatrie, et les médecins de famille qui ont suivi une année supplémentaire d’études en gériatrie.

« Nous avons les deux types de spécialistes au Manitoba, mais la majorité est en ville et il y en a très peu au rural », explique Denis Fortier.

Le docteur Fortier admet que, pour les aînés plus que pour les autres, il est important de pouvoir communiquer avec le système de santé dans sa langue maternelle.

« Quelqu’un qui est parfaitement bilingue peut dans un temps de stress – et les maladies sont des temps de stress – chercher ses mots et risque de ne pas communiquer comme il veut », note le docteur Fortier.

Pour lui, le fait de pouvoir s’exprimer dans sa langue est aussi une question de sécurité.