Pas de chirurgies jusqu'à lundi à La Pocatière

Cette rupture de service a débuté mercredi matin à 8 h, et va se poursuivre jusqu'à 8 h, le lundi 20 mai. Pendant cette période, les accouchements et les chirurgies urgentes seront faits à l'hôpital de Rivière-du-Loup. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent explique que cette interruption de service est due au fait que les deux chirurgiens seront absents en même temps.

Depuis l'an dernier, le service d'anesthésie est assuré toute l'année à La Pocatière par des spécialistes de Sherbrooke, grâce à la signature d'une entente avec la Fédération des médecins spécialistes.