Congestion accentuée sur Alexandre-Taché en lien avec la voie réservée?

Les problèmes de circulation causés en partie par la fermeture du pont des Chaudières semblent s'accumuler dans la région de la capitale nationale depuis quelques semaines. Une modification apportée aux voies de circulation sur le boulevard Alexandre-Taché, à Gatineau, cause notamment bien des maux de tête aux automobilistes lors du retour à la maison.

Dans une tentative d'alléger la circulation aux abords du pont du Portage, la Ville de Gatineau a créé une voie réservée aux autobus, aux taxis et aux voitures avec trois passagers et plus. La mesure est en vigueur chaque matin depuis lundi sur le boulevard Alexandre-Taché en direction est.

Or, la voie du centre, qui était anciennement utilisée dans les deux sens au gré des heures de pointe, est désormais uniquement accessible pour les véhicules qui circulent en direction est.

Le trajet est un peu plus long en soirée, parce qu'il y a une seule voie qui monte vers Alexandre-Taché, sinon le matin ça va bien , constate Anne St-Jean, une usagère du transport en commun.

Ce changement au réseau routier cause plusieurs retards pour les automobilistes et les utilisateurs du transport en commun qui se dirigent vers le secteur d'Aylmer, eux qui sont habitués à avoir deux voies à cette période de la journée.

Ça a pris beaucoup de temps hier en fait. Ce qui est bizarre, c'est que la ligne du milieu n'était pas du bon sens , se rappelle France Beauchamp, une autre usagère du transport en commun.

Gatineau pourrait ajuster le tir au besoin

Une quinzaine de lignes d'autobus de la Société de transport de l'Outaouais (STO) circulent sur ce tronçon du boulevard à l'heure de pointe, mais le transporteur public soutient qu'il n'y a pas eu de retards notables au cours des derniers jours, malgré un trafic plus compliqué sur le pont du Portage.

La Ville de Gatineau justifie cette façon de procéder en affirmant que les besoins sont plus importants le matin qu'en fin de journée en ce qui concerne la fluidité de la circulation.

La Ville évalue tous les jours les parcours et s’il y a lieu, elle ajustera les feux de circulation au gré des points de congestion , a indiqué Rachel Rivard, du Service des communications de la Ville de Gatineau dans un courriel à Radio-Canada.

Lors du travail de préparation de ce plan, les simulations ont démontré que l’heure de pointe du matin exigeait des conditions particulières sur le boulevard Alexandre-Taché, et ce, vers le pont du Portage , a-t-elle expliqué.

En contrepartie, l’heure de pointe de l’après-midi est moins exigeante du côté Gatineau sur le boulevard Alexandre-Taché vers l’Ouest puisque la congestion se produit davantage du côté Ottawa , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Pascale Langlois