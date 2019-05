Les automobilistes de Québec circulent majoritairement à l’ouest, confirme une nouvelle étude

Alors que le gouvernement Legault prévoit la construction d'un troisième lien à l'est de la région de Québec, la plus récente étude sur les habitudes de déplacements effectuée par le ministère des Transports démontre que la majorité des automobilistes circulent à l'ouest du territoire.

Radio-Canada a obtenu en primeur les faits saillants de l’Enquête Origine-Destination pour la région Québec-Lévis qui sera dévoilée jeudi par le ministère des Transports du Québec (MTQ). Les résultats découlent d’une vaste étude entamée en 2017 auprès des automobilistes qui empruntent les routes de Québec et de Lévis.

L'étude a pour but de connaître les points de départ et d'arrivée des automobilistes. Elle permet au gouvernement de déterminer les besoins en infrastructures.

Les données recueillies permettent d’affirmer que l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge est le secteur qui produit et attire quotidiennement le plus grand nombre de déplacements.

Au total, 229 800 voitures se dirigent chaque jour dans l’arrondissement. Les voitures sont donc trois fois plus nombreuses qu'à Beauport, qui attire 81 200 automobilistes.

Le second plus grand générateur de déplacements est l’arrondissement des Rivières à Québec.

Les ponts plus populaires à l’ouest

Les automobilistes qui circulent entre l’ouest de Lévis et l’ouest de Québec sont également plus nombreux que ceux qui traversent le fleuve Saint-Laurent avec une origine et une destination à l’est.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) précise que 31 000 véhicules empruntent les ponts Pierre-Laporte et de Québec d’ouest en ouest contre 21 000 d’est en est.

À Lévis, c’est l’arrondissement de Desjardins qui produit et attire le plus de déplacements. La destination la plus populaire des résidents du secteur est l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est, lui aussi sur la rive sud du fleuve.

La principale destination des Lévisiens qui traversent le Saint-Laurent en automobile est Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge.

Peu de changement depuis 2011

Le dernier exercice du genre avait été effectué en 2011. Outre le nombre de déplacements automobiles qui a augmenté, les principales zones de destinations restent les mêmes.

La Colline parlementaire, le centre de Sainte-Foy, le secteur de Lebourgneuf, l’Université Laval et Le Cégep Sainte-Foy demeurent, dans l’ordre, les secteurs privilégiés par les automobilistes.

Agrandir l’image Nombre de déplacements vers les principales zones de destinations de la région de Québec. Photo : Radio-Canada

Le Méga Centre Beauport arrive en 7e position avec 21 300 déplacements. À titre d’exemple la Colline parlementaire en génère 65 200.

Le nombre de véhicules sur les routes de la région de Québec a augmenté de 20 % entre 2001 et 2017.