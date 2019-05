Permis de crabiers : le ministre des Pêches du N.-B. demande l'aide du fédéral

Radio-Canada révélait mercredi qu'au moins huit permis de crabiers de la Péninsule acadienne ont été transférés à des personnes de l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Le ministre des Pêches de la province dit être au courant de la situation et prêt à faire tout en son pouvoir pour régler ce problème.

Nous sommes conscients que des permis sont transférés à l’extérieur de la province et la situation nous inquiète , lance d’emblée Ross Wetmore, ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick.

Il explique que la situation est toutefois entre les mains du ministère fédéral des Pêches et des Océans (MPO), qui gère et réglemente les permis de pêche partout au pays.

Ross Wetmore a donc l’intention d’envoyer une lettre à son homologue fédéral, le ministre Jonathan Wilkinson, pour lui demander d’agir. La lettre devrait être envoyée par courriel et par la poste, et ce, au plus tard jeudi.

Le MPO est en train de laisser tomber cette balle. Nous voulons régler ce problème et je suis plus que prêt à faire tout ce qu’il faut. S’il faut aller rencontrer le ministre fédéral à Ottawa, je suis prêt n’importe quand. Ross Wetmore, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick

Il espère ainsi encourager le fédéral à renforcer les règles entourant les transferts de permis de pêche.

Le ministre Wetmore prévoit aussi rencontrer ses homologues des autres provinces à Québec en juillet, puis de les inviter au Nouveau-Brunswick en août. Il est convaincu que les autres provinces connaissent aussi ce genre de problème.

Il rappelle toutefois le caractère particulier de l’industrie des pêches pour le Nouveau-Brunswick.

Je sais à quel point l’industrie des pêches est importante au Nouveau-Brunswick et je vais travailler sans relâche pour les pêcheurs de partout dans la province pour m’assurer que les permis et le produit restent dans la province , conclut-il.

Avec les informations de René Landry