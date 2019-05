Stampede 2019 : la nourriture étrange sera encore au rendez-vous!

Le Stampede de Calgary s'ouvrira dans 50 jours et la nourriture y sera tout aussi étrange et bizarre qu'à l'habitude! Tour d'horizon des nouveautés.

Pizza aux bonbons, limonade aux fleurs comestibles, tacos à la tequila, voilà quelques découvertes que les visiteurs du Stampede pourront faire cette année.

Un cornet de crème glacée aux cornichons fera partie des nouveautés qui pourront être découvertes au Stampede 2013. Photo : Radio-Canada

« Nous avons plein de nouveautés en 2019! Les cornichons sont très à la mode, nous avons des pizzas aux cornichons, des popsicles aux cornichons, de la barbe à papa aux cornichons et même un hot-dog aux cornichons avec des barres chocolat Snickers à l’intérieur, le tout frit dans une tortilla! », dit James Radke, gestionnaire des affaires commerciales au Stampede de Calgary.

Des cuisses de grenouilles enrobées de cheetos. Photo : Radio-Canada

« Une autre tendance sont les Cheetos flambés. Des kiosques vont offrir des pattes de grenouilles, des sandwichs Philly Cheese Steak et des saucisses enrobées de Cheetos », ajoute-t-il.

La pieuvre et les saveurs méditerranéennes seront aussi très présentes dans les 170 kiosques présents sur le site.

James Radke dit que le Stampede n’a pas de limites quand vient le temps d’innover, mais que les organisateurs tentent de trouver un équilibre.

Des sucettes à la pieuvre au Stampede de Calgary. Photo : Stampede de Calgary

« Nous avons déjà dit non à certains plats parce qu’ils pouvaient être offensants. L’année dernière par exemple, nous avions de la pizza au lapin et cela a gêné certaines personnes, alors, oui, on fait attention », ajoute-t-il.

Tracy Chang et son mari ont eu l’autorisation d’installer leur camion sur le site après avoir attendu deux ans sur une liste d’attente.

C’est un très gros coup pour nous Tracy Chang, propriétaire du camion de cuisine de rue, Thedumplinghere

« C’est super pour se faire connaître, il y a des gens de partout donc ça ajoute à notre reconnaissance. Tous les gens qu’on connaît nous disent que c’est super occupé et que le flot de clients est important, alors on a hâte », ajoute-t-elle. Tracy Chang et son conjoint ont embauché du personnel supplémentaire pour suffire à la demande.

La bénévole Gisèle Danis aussi a hâte que les festivités débutent.

« J’ai dansé dans le Grandstand Show enfant, mon grand-père était un cowboy alors pour nous, c’est un festival très culturel et qui a toujours défini notre famille », ajoute-t-elle.

« La communauté se réunit. On est tous heureux, personne ne s’inquiète de politique, de pipeline, tout le monde est content et on passe du temps ensemble, entre amis et familles », ajoute-t-elle.

Nouveauté cette année, le Stampede offrira des tours guidés pour faire découvrir la cuisine sur le site.

« Pendant une demi-journée, les gens vont goûter des plats différents et ridicules. On a offert le concept l’année dernière aux entreprises et ça a tellement bien marché que cette année, on l’élargit au public », dit-elle.