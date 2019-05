Les MRC et associations de l'Abitibi-Témiscamingue adoptent une position commune sur l'enjeu des abris sommaires

Le conseil des maires de la MRC de la Vallée-de-l'Or (MRCVO) a annoncé mercredi matin que les MRC et les associations de chasses et pêches de la région ont adopté une position commune sur l'enjeu des abris sommaires et des baux de villégiature. Ils réclameront d'une seule voix certains assouplissements aux règles édictées par le gouvernement du Québec.