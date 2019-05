Éliminez le plastique à usage unique, réclament des Calgariens

Les plastiques à usage unique, comme les gobelets de café, les sacs ou les ustensiles, comptent pour seulement 2 % des déchets qui se retrouvent dans des sites d’enfouissement à Calgary. Toutefois, la Ville estime qu'ils représentent de 30 à 40 % des déchets dans les lieux publics.

Ces objets sont trop petits, trop légers ou trop fragiles pour passer à travers le centre de tri de Calgary. Même une petite tache de nourriture ou une étiquette peut les contaminer et les rendre impossibles à recycler.

« On n’a pas assez de données pour mesurer à quel point la situation évolue chaque année, mais on a vu que l’utilisation [du plastique à usage unique] est de plus en plus répandue, avec la popularité des cafés et de la nourriture à emporter. Alors on commence à étudier ça plus attentivement », explique Kate Trajan, responsable de la planification stratégique pour les services de gestion de déchets et de recyclage.

Options étudiées par la Ville de Calgary pour réduire la quantité de plastique à usage unique : les interdire complètement;

faire payer le public pour leur utilisation;

les donner seulement aux personnes qui les demandent;

laisser les entreprises déterminer la meilleure manière de réduire leur utilisation.

Isabelle Couture, la cofondatrice de Plastic Free YYC, penche plutôt vers l'interdiction complète.

« C'est plus clair pour les [entreprises] pour les citoyens, de savoir quelles sont les réglementations, au lieu de laisser la responsabilité aux [commerces], aux restaurants, aux pubs de dire s’ils peuvent, ou non, offrir ces objets », pense-t-elle.

Willow Vipond, 11 ans, aimerait que le plastique à usage unique soit interdit à Calgary. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Willow Vipond, 11 ans, a manqué l’école pour assister à la réunion du conseil municipal et lui demander d'interdire le plastique à usage unique.

« Mon avenir est très important pour moi. Je veux qu’il y ait des animaux et des arbres comme ceux qu’on a maintenant, mais sans les déchets et la pollution », dit la fillette.

Le prix du changement

Les solutions de rechange au plastique à usage unique pourraient coûter plus cher aux entreprises et au public. Les consultations et la recherche à ce sujet vont d'ailleurs coûter entre 250 000 $ et 300 000 $ à la Ville de Calgary.

« Je m’inquiète des conséquences socioéconomiques, dit le conseiller Jeromy Markas. Quel sera l’impact pour les familles qui vivent dans la pauvreté? Quel sera l’impact pour les commerces qui survivent de peine et de misère et qui ne pourront assumer les coûts d’une réglementation de plus? »

Il préférerait voir les commerces et les entreprises mettre en place leurs propres stratégies plutôt que d’imposer une interdiction.

L'utilisation d'un sac de plastique dure en moyenne 20 minutes. Photo : Getty Images / Anthony Rosenberg

Toutefois, l’inaction a elle aussi un prix, rappelle quant à elle la conseillère municipale Druh Farrell.

« Cela m'inquiète que les coûts [de la gestion] des déchets et de notre inaction soient transférés à la prochaine génération. Alors, si on parle de coûts, il faut regarder cela aussi », dit-elle.

« Des produits sont en train d’être conçus comme remplacement [au plastique], mais il faut une masse critique pour les rendre rentables. Pour cela, il faut une action collective en tant que gouvernement », croit-elle.

Pour l'instant, la Ville en est encore à l'étape de la recherche et des consultations. Si tout se passe comme prévu, la stratégie finale devrait être proposée au troisième trimestre de 2020.

Avec des informations d’Audrey Neveu