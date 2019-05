Fin des plaidoiries au procès de Colton James Steinhauer

Le sort de Colton James Steinhauer est désormais entre les mains des membres du jury. Ils devront décider si l'homme de 27 ans est coupable de meurtre au premier ou au second degré dans cette affaire où deux commis de dépanneurs ont été tués par balle à Edmonton en 2015.

La défense et la Couronne ont présenté, mercredi, leur plaidoirie finale au procès de Colton James Steinhauer à la Cour du Banc de la Reine d’Edmonton.

L'homme de 27 ans est accusé du meurtre, au premier degré, de Karanpal Bhangu et de Ricky Cenabre, survenus pendant le braquage de deux dépanneurs Mac’s, en 2015.

Colton James Steinhauer avait plaidé non coupable à ces accusations, lors de l’ouverture de son procès le 3 mai.

Deux visions

Le procureur John Watson a donc tenté de convaincre les jurés que l’accusé était bel et bien coupable des deux meurtres au premier degré.

Pendant une heure, il est revenu sur les faits, en soulignant le rôle essentiel qu’avait joué l’accusé dans le vol et les agressions des deux employés.

« Le plan était de voler et de tuer », a-t-il martelé tout au long de son argumentaire.

La Couronne a maintenu que les meurtres étaient planifiés et que Colton James Steinhauer avait eu l’intention de tuer les deux commis alors que ceux-ci s’étaient montrés coopératifs.

« C’était [un meurtre] froid et calculé », a-t-il affirmé, en s’appuyant sur les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance des deux commerces.

On y voit Colton James Steinhauer et ses deux complices entrer masqués et armés, dans un premier dépanneur, celui où travaillait Karanpal Bhangu, sur la 82e Rue.

Les trois personnes menacent et violentent le commis tout en remplissant un sac principalement d’argent et de cigarettes. À la fin du vol, qui dure moins de cinq minutes, un des acolytes de Colton James Steinhauer décharge trois balles de son arme sur l’employé.

L’autre extrait de vidéo montre trois personnes, habillées de façon similaire et portant les mêmes armes, voler en suivant les mêmes procédés un deuxième dépanneur. Cette fois, c’est Colton James Steinhauer qui tire le coup qui sera fatal à Ricky Cenabre alors qu’il s’apprête à quitter les lieux du crime.

Si la défense n’a pas contesté les faits, elle a demandé aux 14 jurés de plutôt condamner Colton James Steinhauer pour homicide involontaire et meurtre au deuxième degré, puisque dans un cas, ce n’est pas lui qui a actionné la gâchette de l’arme à feu, et qu’il n’y a pas de « preuves directes » pour affirmer, « sans aucun doute », que les meurtres étaient planifiés ou prémédités.

Le jury commencera à délibérer à partir de jeudi pour trancher dans cette affaire pour laquelle M. Steinhauer et ses complices avaient été arrêtés le 18 décembre 2015, le jour même où les vols ont eu lieu.