Trump déclare une urgence nationale afin de protéger les réseaux informatiques américains

M. Trump a déclaré une urgence nationale pour prendre ce décret. Le président n'a nommé aucune entreprise, mais les analystes suggèrent que le décret cible le géant des télécommunications Huawei.

Cette mesure est justifiée par la Maison Blanche par le fait que des « adversaires étrangers exploitent de façon croissante des vulnérabilités dans les services et les infrastructures technologiques de l'information et de la communication aux États-Unis ».

Plusieurs pays ont récemment eu des préoccupations quant à la possible utilisation des produits de l'entreprise à des fins d'espionnage. Huawei, qui est le plus grand producteur d'équipements de télécommunications au monde, a toujours affirmé son indépendance et a déclaré ne jamais espionner dans les pays où ses équipements sont utilisés.

Le président de Huawei a d'ailleurs indiqué mardi que l'entreprise de télécommunications chinoise est prête à signer des ententes anti-espionnage avec des gouvernements.