Recours d'un créancier contre la propriétaire de la Résidence Le Couvent

Dans un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire, signé par un avocat, dont nous avons obtenu copie, il est mentionné que la propriétaire de la résidence, Sophie Drolet, doit cette somme à l'entreprise Groupe Dargis Inc. L'entreprise de Laval avait prêté les fonds nécessaires à Sophie Drolet lors de la signature d'une l'hypothèque sur l'édifice le 21 novembre 2017.

Dans ces documents, on peut lire que la date d'échéance du prêt était le 21 novembre 2018. En plus du montant du prêt, des frais d'extension et de renouvellement ainsi que des intérêts évalués à un peu plus de 31 000 $ sont réclamés à Sophie Drolet. Selon le créancier, Madame Drolet devrait d'autres sommes à d'autres créanciers.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent avait demandé un plan de redressement aux exploitants de la résidence Le Couvent, en avril 2018, en lien avec des plaintes de résidents. Mis au fait de la poursuite qui vient d'être déposée contre Mme Drolet, la porte-parole du CISSS, Ariane Doucet-Michaud, s'est limitée à dire qu'une vigie serait maintenue à la résidence.

Nous allons nous assurer que la propriétaire maintienne des soins de qualité pour les 41 résidents. Ariane Doucet-Michaud, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent

Malgré nos différentes demandes, il a été impossible de parler à Sophie Drolet. Par contre, son conjoint, Michel Pelletier, nous a confirmé que l'ensemble de ce dossier n'aurait aucun impact sur les résidents. Jusqu'à tout récemment, Michel Pelletier était gestionnaire de la Résidence Le Couvent de Trois-Pistoles.

Sophie Drolet effectue en ce moment des démarches avec une banque pour son financement hypothécaire. Tout sera réglé sous peu ! Michel Pelletier, conjoint de Sophie Drolet

Par ailleurs, Michel Pelletier confirme que le projet de construire une nouvelle résidence de 66 unités tout juste à côté de la Résidence Le Couvent tient toujours. Selon monsieur Pelletier, qui dirige ce projet, les travaux pourraient commencer d'ici quelques mois.