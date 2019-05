Nouvelle image du musée d'art MacKenzie : des détails seront dévoilés jeudi

Avec ces changements, l'intention du musée « est de voir le reflet de [sa] mission dans l’aspect et la sensation éprouvée aussitôt qu’on entre dans le musée », dit la présidente du conseil d’administration du musée, Johanna Salloum.

Une publicité visible sur la rue Albert à Regina donne d'ailleurs un aperçu de la nouvelle image du musée. Sur cette affiche, le musée met également de l'avant son nom en français.

Dans un communiqué, le musée ajoute qu'il y a d'autres annonces qui auront lieu au cours de l'été.

De son côté, le président-directeur général du musée, Anthony Kiendl, explique que ces changements engendreront « une amélioration nette de la satisfaction des visiteurs du musée ».

Le musée organise aussi une cérémonie pour le grand public à l’édifice T.C. Douglas, jeudi, à 19 h afin de permettre aux partenaires et aux résidents de la ville de mieux comprendre la stratégie du musée. La chorégraphe Robin Poitras présentera le projet A Silk Ode to the MacKenzie, accompagnée par le violoncelliste Cameron Lowe.

Ce sera également l'occasion d'accueillir le nouveau conservateur adjoint du musée, Tak Pham.