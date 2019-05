Forum ECCA : les entreprises manitobaines encore réticentes à faire affaire avec l'Afrique

Comment inciter les entreprises manitobaines à explorer l'Afrique, alors que ce continent attire de plus en plus d'entreprises européennes et même chinoises? C'est l'un des objectifs du forum sur les échanges commerciaux entre le Canada et l'Afrique (ECCA) qui se déroule pour une deuxième année consécutive à Winnipeg. Mais le pari n'est pas gagné d'avance, car il y a des défis à surmonter de part et d'autre.

Lorsque Justin Ondo Assoumou, un ressortissant du Gabon installé depuis quelques années au Manitoba a eu l'idée d'organiser ce forum, son objectif était clair.

« Il s'agit pour nous d'attirer au Manitoba des entrepreneurs africains et d'inciter les gens d'affaires du Manitoba à aller en Afrique. Nous pensons que les entreprises canadiennes n'y sont pas suffisamment présentes », explique-t-il.

Justin Ondo Assoumou, organisateur du forum sur les échanges commerciaux entre le Canada et l'Afrique. Photo : Radio-Canada

Car vu du Canada et de l'Afrique, il y a des écueils à l'essor économique que les organisateurs veulent insuffler aux gens d'affaires d'ici et de là-bas.

Selon Justin Ondo Assoumou, pour les entrepreneurs africains, l'un des défis majeurs c'est l'accessibilité au marché canadien en raison de la difficulté à obtenir le visa. Il dit que sur la quarantaine d'entrepreneurs qui devaient venir de l'Afrique pour participer à cette rencontre, seulement une dizaine a pu obtenir le sésame pour se rendre à Winnipeg.

Quant aux entrepreneurs canadiens, M. Assoumou, remarque que certaines idées persistent à l'égard de l'Afrique. « Ils pensent que c'est loin et que c'est la pauvreté. Mais ce qui est évident, c'est qu'il y a un énorme potentiel. Et l'Afrique c'est le continent de demain », souligne-t-il.

Mariette Mulaire, présidente-directrice générale du World Trade Center Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Mariette Mulaire, présidente du World Trade Centre Winnipeg reconnait également que les possibilités sont nombreuses sur le continent africain. Pourtant, ajoute-t-elle, les entreprises manitobaines sont réticentes à y aller pour plusieurs raisons.

« Les plus grandes occasions d'affaires sont dans l'infrastructure, les constructions de ponts et de routes. Peut-être que cela intéresse plus les grandes entreprises que celles avec lesquelles nous travaillons », note-t-elle.

C'est ce qui explique, selon elle, le peu d'intérêt pour l'Afrique de la part de ces entreprises après le premier forum sur les échanges commerciaux entre le Canada et l'Afrique, l'année dernière.

« On avait quelques entreprises qui étaient intéressées à participer à un salon au Nigéria l'année passée. Ce qui aurait été la bonne façon de faire, car elles allaient être accompagnées par des diplomates sur place, mais finalement aucune d'entre elles n'a fait le déplacement », indique-t-elle.

Selon Mariette Mulaire, un autre facteur entre également en ligne de compte. « Ce sont des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas nécessairement les finances pour supporter ces possibilités d'affaires, mais aussi les risques. Je pense qu'il faut continuer à faire de la sensibilisation », ajoute-t-elle.

Elle dit aussi observer la même réticence des entreprises manitobaines vis-à-vis de l'Europe, la Chine et l'Amérique du Sud ou encore de l'Inde, qui sont vues comme des marchés éloignés avec d'autres réalités et des langues différentes.

Lentement, mais sûrement

Louis Allain, directeur général du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), l'un des commanditaires de ce forum, estime que les choses sont en train de changer.

Louis Allain, directeur général du CDEM Photo : Radio-Canada

D'après lui, la première année de l'ECCA a été surtout une rencontre diplomatique. « Il s'agissait de faire connaître le Manitoba et les gens d'affaires de la province aux corps diplomatiques de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette année, ce sont des entrepreneurs qui nous rendent visite. Et c'est une occasion pour faire des alliances », fait-il remarquer.

Selon lui, il y a aussi un autre moteur qui impulse une énergie à cette relation : les ressortissants de pays africains francophones installés au Manitoba. « Ils connaissaient bien les deux terrains et peuvent accompagner les entrepreneurs locaux, et c'est une des forces du Manitoba », note-t-il.

L’entreprise manitobaine de dispositifs photovoltaïques Raysolar a d’ailleurs fait appel à Mohamed Doumbia, originaire du Mali, comme directeur du marketing pour l’assister dans ses projets de développement commerciaux au Mali, au Sénégal et en Mauritanie.

Ce dernier affirme que les entreprises canadiennes doivent absolument comprendre les cultures entrepreneuriales locales pour réussir.

« En Mauritanie, les affaires se discutent le soir à partir de 22 h. En règle générale en Afrique, ça prend aussi plusieurs rencontres préliminaires avant de commencer à négocier. Il faut établir la confiance, il faut leur faire comprendre qu’ils sont partenaires de l’entreprise et les choses se décident ensemble autour du thé », donne-t-il en exemple.

Il ajoute que certaines petites attentions ne doivent pas être oubliées. « Les salutations en Afrique ça peut prendre cinq minutes. On va prendre des nouvelles de tous les membres de la famille parce que c’est très important là-bas », explique-t-il.

Louis Allain affirme que de plus en plus d'entreprises manitobaines sont conscientes du potentiel en Afrique.

« Il y a certains créneaux qui commencent à intéresser nos entrepreneurs surtout dans des domaines comme l'innovation énergétique, le traitement des déchets et le réusinage des huiles usées. Il y a plusieurs projets potentiels qui émergent du Manitoba qui pourrait se retrouver en Afrique de l'Ouest », souligne-t-il.

Paul-Elvice Sokoudjou, homme d'affaires camerounais. Photo : Joris Ondo

Paul Elvice Sokoudjou est président directeur général de Jefferson Group, une entreprise camerounaise de distribution d'équipements de télécommunications. Il dit qu'il est important de savoir que l'Afrique n'est pas un pays, mais une multitude de peuples et de pays.

« On invite donc les entrepreneurs manitobains à cibler quelle est la part de l'Afrique qu'ils veulent, et après qu'ils aillent à la découverte des peuples de ces pays. Cela leur permettrait d'avoir une connaissance plus poussée des relations économiques gagnantes avec les Africains », suggère-t-il.

Selon Justin Ondo Assoumou, l'année prochaine l'ECCA devrait se tenir en Afrique. L'occasion de voir si la perception du continent auprès des gens d'affaires aura changé d'ici là.