L'artiste métisse Marie-Josée Dandeneau honorée par le Conseil des arts du Manitoba

L'artiste métisse manitobaine Marie-Josée Dandeneau est la lauréate du prix Cercle autochtone du Conseil des arts du Manitoba pour l'ensemble de sa carrière et son engagement dans la communauté.

L'annonce des lauréats a été faite mercredi et Marie-Josée Dandeneau est encore sous le coup de l’émotion.

« Je ne peux pas y croire. Je trouve qu’on est beaucoup dans la communauté francophone autochtone. Je suis choyée d’être choisie », dit-elle à peine quelques heures après l’annonce.

Bassiste pour de nombreux groupes de la scène provinciale, nationale et internationale, Marie Josée-Dandeneau a également mis sur pied un studio d’enregistrement pour les artistes du Manitoba.

Elle affiche déjà une carrière longue de 20 ans et une présence sur plus de 50 albums.

« J’ai choisi un mode de travail difficile, mais ça m’a fait grandir comme musicienne et comme personne. Hier encore, je regardais mes photos sur mon ordinateur, je regardais les tournées, les concerts et je ne pouvais pas y croire. On oublie ce qu’on a fait », raconte-t-elle.

Toutefois, elle ne prend pas le crédit de ce prix pour elle seule. « Je suis aussi tellement reconnaissante d’avoir eu autant de soutien pour accomplir tout ça. On ne réalise pas toujours le nombre de personnes qui sont impliquées et qui t’aident dans ton travail », fait-elle remarquer.

Mais son parcours d’artiste n’est pas ce qui la rend la plus fière.

« La chose dont je suis le plus fière, c’est l’influence que j’ai pu avoir sur des jeunes femmes et des jeunes entrepreneures. J’ai participé à beaucoup de panels de discussion à ce sujet. Je crois que je suis en train de faire ma marque en donnant du courage à la prochaine génération d’artistes et de techniciens », affirme-t-elle.

Marie-Josée Dandeneau recevra officiellement son prix durant une cérémonie publique à la Fourche, le 18 juin. Le prix est accompagné d'une bourse de 10 000 $.