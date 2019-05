Inondations : plus de 1300 demandes d'indemnité en Beauce

Sans grande surprise, la majorité des demandes proviennent de Sainte-Marie, Scott et Beauceville. Le ministère de la Sécurité publique a reçu 1106 demandes de la part des résidents de ces trois municipalités.

Au total, 1323 réclamations ont été reçues en provenance de la Beauce, dans la région de Chaudière-Appalaches.

De ce nombre, 754 dossiers proviennent de Sainte-Marie, où de nombreuses propriétés ont été inondées en raison de la crue de la rivière Chaudière.

« On avait eu de grosses inondations en 1987 et 1991. Présentement, on a dépassé le niveau le plus haut », avait souligné en avril le maire Gaétan Vachon.

12,6 millions de dollars

Dans l’ensemble de la province, le Ministère a versé 12,6 millions de dollars en indemnisation jusqu'à maintenant.

Le programme d'indemnisation gouvernemental a été modifié en mars dernier, ce qui permet dorénavant aux sinistrés d'obtenir certaines compensations sans avoir à présenter de factures.

« Dans plusieurs dossiers, on ne demande pas de factures, donc il y a plusieurs dossiers qu'on pense pouvoir finaliser rapidement », a indiqué mercredi Éric Drolet, porte-parole du ministère de la Sécurité publique.

Le gouvernement a également tenu plusieurs séances d'information publiques pour informer les sinistrés des indemnisations auxquelles ils ont droit.

En tout, plus de 5000 personnes ont participé à une rencontre et plus de 3000 dossiers ont été pris en charge.

Avec les informations de Nicolas Vigneault