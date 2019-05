Moins de feux de forêt à prévoir en Ontario cet été

Depuis le début de l’année, près d’une quarantaine de feux de forêt ont été répertoriés par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.

Pour l’instant, les prévisions saisonnières laissent entendre que la situation risque d’être plus [proche de la] moyenne comparativement à l’année passée pour tout l’Ontario principalement , indique un chercheur en écologie forestière à Ressources naturelles Canada, Yan Boulanger.

Évidemment, ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu’on prévoit des conditions moyennes, on est à l’abri de quelques feux qui pourraient être plus importants Yan Boulanger, chercheur à Ressources naturelles Canada

En 2018, la province a dû faire face à 1325 incendies dans ses forêts.

Le brasier Parry Sound 33 a notamment marqué l’imaginaire collectif en brûlant pendant plus de deux mois sur 113 kilomètres carrés.

Ce genre de feu pourrait devenir de plus en plus fréquent, prévient M. Boulanger.

D’ici la fin du 21e siècle, on pourrait s’attendre à ce que les feux soient deux à quatre fois plus importants en termes d’aire annuelle brûlée à l’échelle nationale, mais c’est aussi le cas pour le Nord-Ouest de l’Ontario , soutient-il.

Selon lui, les aires brûlées augmentent de 300 000 hectares chaque décennie au Canada.

Un pompier forestier combat l'incendie Parry Sound 33 dans le Nord de l'Ontario. Photo : MRNF

Enjeu pour l’industrie forestière

Une plus grande fréquence d’incendies laisse évidemment moins de temps à certaines espèces d’arbres pour atteindre leur maturité, ce qui représente un problème majeur pour l’industrie forestière qui récolte habituellement les peuplements matures.

La prévision sur la disponibilité des stocks de bois qu’on pourra transformer s’en trouve altérée [...]. Le défi, c’est comment on apprend à vivre avec ça , interpelle le professeur de politique forestière à l’Université Laval, Luc Bouthillier.

La compagnie forestière Tolko a par exemple annoncé la semaine dernière qu’elle fermerait définitivement une scierie à Quesnel, en Colombie-Britannique, en évoquant le manque d’arbres à couper en raison des feux de forêt.

Est-ce qu’on peut prévenir ce phénomène-là? Pour le moment, la réponse est non. Mais on y travaille fort de façon à développer des logiciels de modélisation pour comprendre l'occurrence et le comportement des feux , explique M. Bouthillier.

Selon lui, les compagnies forestières devront également trouver de nouvelles méthodes de gestion, comme réduire leurs récoltes à court terme.

La prévention comme solution

Les deux spécialistes s’entendent pour dire qu’une des solutions réside dans la prévention.

Yan Boulanger estime ainsi que les végétations les plus combustibles ne devraient pas être plantées autour des communautés.

On sait que les conifères sont beaucoup plus inflammables que les feuillus par exemple , précise le chercheur.

Des mesures Intelli-feu, comme l’élagage d’arbres autour des municipalités à risque, pourraient également appuyer la stratégie des communautés, selon les chercheurs.