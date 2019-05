Ottawa lance une nouvelle stratégie d’aide à la formation pour les Métis

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail du Canada, Patty Hajdu, a annoncé, mercredi, la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie d'aide à la formation pour la nation métisse. Cette initiative vise à donner plus d'autonomie aux Métis avec un soutien financier sur 10 ans.

La ministre a présenté à Winnipeg la Stratégie relative au marché du travail destinée à la nation métisse, qui s’inscrit dans le Programme de formation pour les compétences et l'emploi destiné aux Autochtones.

Cette nouvelle stratégie propose un versement pour appuyer la formation des Métis de 325 millions de dollars sur 5 ans, puis 67 millions par an pour un minimum de 10 ans.

Selon la ministre Patty Hajdu, la nouvelle stratégie vise avant tout à donner le champ libre au gouvernement métis, dans un rapport de « nation à nation », en le laissant choisir la façon dont il entend utiliser ces fonds.

« Nous devons prendre en compte l’autodétermination et donner un autocontrôle sur les programmes de formation et cet argent pour combler les écarts d’emploi. Il ne s’agit pas juste d’avoir des emplois, mais de changer les générations futures », affirme la ministre.

Selon le président de la Fédération Métisse du Manitoba (MMF), David Chartrand, cette reconnaissance du gouvernement fédéral était importante.

« Par le passé, nous devions fournir un rapport annuel sur la façon dont nous utilisions l’argent. Si l’économie changeait au cours de l’année en matière de besoins, nous ne pouvions pas redistribuer les fonds pour mieux répondre à la demande », explique-t-il.

Il ajoute que la MMF entretient des relations étroites avec le secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises, afin de s’assurer que les offres de formation correspondent à la réalité du marché de l’emploi.

Selon le gouvernement fédéral, l’investissement doit servir à « offrir le perfectionnement des compétences et des services de formation professionnelle aux Autochtones afin qu'ils puissent enrichir leurs compétences et atteindre leurs objectifs de carrière à long terme. Chaque organisation conçoit et met en œuvre des programmes en fonction des besoins et des priorités de sa communauté ».

« Si on veut vraiment lutter contre le racisme systémique, il faut le faire par la voie du budget », soutient la ministre Hajdu, qui ajoute que le budget du programme d’aide à la formation pour les Autochtones n’avait pas été réévalué depuis sa création en 1999.

Selon elle, les nouvelles modalités de l’aide annoncées mercredi devraient permettre le même accès à la formation pour les Métis que pour les autres Canadiens.