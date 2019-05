Nouvelles règles pour l’utilisation de l’eau à Trois-Rivières

Parmi les changements, il y a une hausse du coût des permis d’arrosage et de lave-o-thon. Ils passent de 20 $ à 25 $.

De plus, les résidents ne pourront plus laver leur véhicule avec un boyau d’arrosage n’importe quel jour. Ceux dont le numéro d'immeuble est pair pourront le faire les jours pairs, et ceux dont le numéro est impair, les jours impairs.

À l’achat d’un permis de 25 $, les jeux d’eau seront autorisés une journée par numéro.

Les amendes en cas de non-respect de cette réglementation pourront atteindre 2000 $.

Des patrouilleurs de l'eau seront mandatés pour veiller au respect de la réglementation.