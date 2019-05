Le premier logo des Raptors de Toronto a 25 ans aujourd'hui

Le logo original des Raptors voit le jour en 1994, un an après la sortie du film éponyme Parc Jurassique qui catapulte le vélociraptor dans l’imaginaire collectif.

Le logo montre le prédateur préhistorique en uniforme de basketball en train de dribler. Les Raptors connaîtront leur première saison un an plus tard.

Le chanteur Drake devient l'ambassadeur des Raptors en 2014 Photo : Radio-Canada / Archives

En 2008, l’équipe renouvelle son logo en troquant la couleur de l’arrière-plan mauve pour du rouge.

L'équipe de Toronto conservera ce logo du début de la saison 2009-10 à la fin de la saison 2014-15.

Les Raptors dévoilent leur nouveau logo en même temps que leur nouveau slogan : We The North Photo : Radio-Canada / Archives

Les Raptors s'offrent une métamorphose à l'occasion de la saison 2015-16. La mascotte de l'équipe est remplacée par un ballon de basketball avec des lignes noires prenant l'apparence de griffes de dinosaure.

Le chanteur Drake, devenu l'ambassadeur de l'équipe torontoise en 2014, aurait d'ailleurs participé à la conception de la nouvelle effigie des Raptors.

Ce changement d'allure survient en même temps que le slogan We The North, qui deviendra éventuellement North Over Everything.