La Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan prend de l'expansion

Selon la présidente de la CAFSCommunauté des Africains francophones de la Saskatchewan , Céline Moukoumi, la création d’un poste de directeur général démontre l’importance de l’organisme dans la province.

On veut être un organisme porteur d’initiative dans la communauté fransaskoise et ce nouveau poste va nous permettre d’être plus près de nos membres et des plus petites communautés en Saskatchewan , a-t-elle affirmé.

Selon Céline Moukoumi, la personne sélectionnée pour remplir ce mandat devra avoir à coeur les valeurs de l’organisme soit la solidarité, la fraternité et l’intégration. Elle devra également aider à la mise en oeuvre de certains projets de l'association et travaillera à Saskatoon.

Patrimoine canadien avait annoncé récemment l’octroi d’un montant annuel de 70 000 $ à l’organisme fransaskois jusqu’en 2021-2022.