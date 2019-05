Les droits sur l'acier et l'aluminium canadiens sur le point d'être levés, dit Mnuchin

M. Mnuchin a déclaré devant le sous-comité des crédits du Sénat américain que les États-Unis, le Canada et le Mexique étaient tout près d'une « entente de principe » en vue de la suppression définitive des droits punitifs de 25 % sur l'acier et de 10 % sur l'aluminium.

Le secrétaire au Trésor a rappelé que leur levée constitue un élément important en vue de l'éventuelle ratification du nouvel accord de libre-échange récemment négocié par les trois pays. Le Canada, notamment, en a fait une condition.

Je peux vous dire que le Canada et le Mexique sont une priorité.

Il a ajouté que le président Donald Trump avait donné des instructions pour sortir ce dossier de l'impasse.

M. Mnuchin en a aussi récemment parlé avec le ministre canadien des Finances, Bill Morneau, de même qu'avec leur homologue mexicain, a-t-il précisé au sous-comité, rappelant toutefois que c'est le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, qui pilote ce dossier.

« J'ai l'impression que nous avançons, mais il y a encore du travail à faire », a déclaré M. Morneau à Ottawa. Il a souligné que le sujet est évoqué chaque fois qu'il parle avec Steven Mnuchin.

Chrystia Freeland a vu M. Lighthizer, mercredi, dans une énième tentative pour faire lever les droits punitifs.

Et sans cela, Ottawa ne ratifiera pas l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), conclu l'automne dernier.

La rencontre s'est bien déroulée, a affirmé la ministre. « Tant que nous discutons de bonne foi, toutes nos conversations et toutes nos rencontres nous permettent d’approcher de notre objectif, et je pense que c’est ce qui s’est passé aujourd’hui », a-t-elle dit.

Mais elle refusé de s'avancer sur un échéancier : « Lors de négociations, il n’est jamais sage d’essayer de prédire l’avenir ».

Comme il n'est pas question pour Mme Freeland de négocier sur la place publique – « c'est contre-productif » –, elle n'est pas entrée dans les détails et n'avait donc rien de bien nouveau à rapporter.

Nous avons plaidé, comme nous le faisons depuis un certain temps, que le mieux – pour les Canadiens et les Américains – serait de lever ces tarifs et de permettre le libre-échange entre nos deux pays. [...] Nous ne voyons vraiment pas cela comme un problème insurmontable.

Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères