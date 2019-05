Le panier de la victoire de Kawhi Leonard vu des millions de fois dans le monde

Septième match de la série : les Raptors et les 76ers sont à égalité et il reste moins d'une seconde au cadran lorsque Kawhi Leonard décoche un tir. Le ballon rebondit quatre fois contre l'anneau avant de pénétrer finalement dans le panier. La vidéo de ce panier gagnant, dimanche dernier, a été vue des millions de fois sur YouTube et Instagram, notamment.