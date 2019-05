Nouvelle réglementation sur les chiens : le maire de Potton se réjouit

Les municipalités ont donc une capacité d’intervention beaucoup plus grande qu’auparavant. Le maire de Potton souligne que, lors de l’attaque de mars dernier, la Municipalité a dû demander l’aide de la Sûreté du Québec (SQ) et de la Société protectrice des animaux (SPA) pour passer à l’action. Grâce à ce nouveau règlement, si un chien blesse gravement un citoyen, la Municipalité devra ordonner son euthanasie.

L’important maintenant, c’est de faire en sorte que des incidents comme le nôtre ne se produisent pas, ou presque. Avec des règlements plus rigoureux, nous allons je pense pouvoir diminuer l’incidence de telles situations. Jacques Marcoux, maire de Potton

Avec ce règlement d'application de la loi sur l'encadrement des chiens, tous les propriétaires de chiens devront les enregistrer, leur mettre une médaille et veiller à ce qu'ils soient toujours sous l'autorité d'une personne capable de les maîtriser. Les chiens jugés potentiellement dangereux seront soumis à des règles plus strictes, comme le micropuçage et la stérilisation obligatoire.

Les citoyens de Potton et d’ailleurs, j’imagine, depuis cet horrible incident s’attendent à ce qu’il y ait des mesures qui soient prises [...] on attend impatiemment que nous procédions à des changements réglementaires. Jacques Marcoux, maire de Potton

Pour sa part, le canton de Potton souhaite modifier et faire adopter son nouveau cadre réglementaire sur les chiens le plus tôt possible, et le règlement municipal prendra en considération les nouvelles dispositions provinciales.