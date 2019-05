Un barrage routier pour sensibiliser les citoyens aux bonnes habitudes à adopter en forêt

Produits forestiers Résolu, en collaboration avec la MRC de la Vallée-de-l'Or (MRCVO) et sept autres partenaires, tiendra un barrage routier pour sensibiliser les pêcheurs aux bonnes pratiques à adopter en forêt. Le barrage se tiendra le 17 mai prochain à l'entrée du chemin R-0806 à l'est de Senneterre.

Ce barrage est organisé annuellement dans le secteur de Senneterre.

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, explique que l'objectif principal est de rappeler l'importance de faire preuve de prudence, notamment lors des déplacements. Il y a quand même des travailleurs forestiers, des camions, des pick-up qui circulent à travers les gens qui veulent occuper le territoire pour la pêche et dans ce cas-ci, la chasse à l'ours également , souligne-t-il.

Dépotoirs sauvages

La problématique des dépotoirs sauvages sera aussi abordée par les intervenants présents au barrage routier. Pour nous c'est important de les sensibiliser. D'utiliser les écocentres, des endroits où on peut disposer des déchets parce que les dépotoirs sauvages on n'en veut plus , tranche M. Matte.

La MRC souhaite aussi rappeler aux citoyens qu'une forte proportion des feux de forêt est déclenchée en raison des activités humaines.

La Sûreté du Québec, partenaire du barrage, rappelle quant à elle que les règles du Code de la sécurité routière s'appliquent aussi en forêt.