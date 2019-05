Les inondations causent du retard dans les opérations printanières à Gatineau

De nombreuses équipes de cols bleus demeurent mobilisées dans les zones inondées.

Le président du comité exécutif et conseiller du district de Hull-Wright, Cédric Tessier, a indiqué mercredi matin que les délais concernent principalement le balayage des rues, le marquage de la chaussée ainsi que l'installation de bollards.

Le balayage est effectué en équipe réduite » et encore pour plusieurs semaines , a-t-il précisé, parlant même d’importants retards .

Le colmatage des nids-de-poule se poursuit

Pour ce qui est des nids-de-poule, deux équipes s’affairent à les colmater.

On a deux équipes, de jour et de nuit. Des fois, ça peut varier si, par exemple, il y a de grosses pluies, on peut avoir de nouveaux nids-de-poule. Cédric Tessier, président du comité exécutif et conseiller du district de Hull-Wright

On a repris le dessus, c’est-à-dire qu’on en répare plus que de nouveaux nids-de-poule se créent , précise Cédric Tessier. Il y en a encore quelques-uns, mais on n’est plus dans le pic de la saison des nids-de-poule.

D’après les informations de Nathalie Tremblay