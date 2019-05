La meurtrière de la petite Tori Stafford conteste son retour en prison

Terri-Lynn McClintic a été renvoyée en prison en novembre dernier après que son transfert au pavillon de ressourcement pour femmes autochtones Okima Ohci, situé sur le territoire de la Première Nation Nekaneet, dans le sud de la Saskatchewan, eut fait les manchettes.

Rodney Stafford, le père de la petite victime de 8 ans, avait crié sa colère au sujet du transfert de la meurtrière dans un établissement à sécurité minimale, qualifiant cette décision de passe-droit .

Des manifestations avaient été organisées à Ottawa et à Woodstock, notamment.

Les avocats de Terri-Lynn McClintic ont toutefois déposé à la fin du mois d'avril une requête en cour à Edmonton, en Alberta, où leur cliente a été emprisonnée après son transfert du pavillon autochtone, qualifiant ce transfert de déraisonnable, injuste du point de vue procédural et, donc, illégal.

À lire aussi : D'autres meurtriers ont transité par les pavillons de ressourcement autochtones

Le juge albertain John Henderson a statué, lundi, qu'un examen de la décision pourrait avoir lieu, à condition que la demanderesse documente davantage sa requête.

Le magistrat a souligné que la meurtrière était maintenant emprisonnée au pénitencier Grand Valley, à Kitchener, en Ontario.

On ne sait donc pas avec certitude si la cause est de son ressort. Terri-Lynn McClintic n'a plus de lien avec l'Alberta et ses tribunaux , a-t-il affirmé.

Terri-Lynn McClintic et son ami de coeur de l'époque, Michael Rafferty, ont été condamnés en 2010 à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.