Accès restreint au lac Nipissing en raison des inondations

Avec le niveau de l’eau toujours à la hausse et les débris qui se posent sur les rives, la municipalité de Nipissing Ouest a jugé bon de limiter l’accès au lac Nipissing et à la rivière Sturgeon.

Les vagues que produisent les bateaux peuvent aussi endommager les propriétés riveraines , explique la sergente Nathalie Rifou.

Le niveau d’eau monte encore un petit peu tous les jours , dit-elle, soulignant que l’eau provient de la fonte des neiges au nord de la ville, en amont de la rivière Sturgeon.

Pour l’instant, aucun résident n’a été évacué de force et aucune maison de la région n’a été sérieusement endommagée par la crue printanière, affirme l’agente.

On n’a pas eu de rapport pour signaler des maisons inondées , raconte-t-elle. C’est plutôt des propriétés sur le bord et des chemins qui ont subi le dommage.

Elle explique que certains chemins dans les environs de Lavigne sont couverts de plus de 30 cm d’eau et ne sont ouverts qu’à la circulation locale.

Toutefois, elle évoque la possibilité d’évacuer certains résidents de ce secteur si la situation s’aggrave.

Les chemins continuent de détériorer. Si leur état change, il faudra peut-être restreindre l’accès complètement.

Un peu plus à l'est, la Ville de North Bay signale que le niveau du lac Nipissing devrait augmenter d'environ 0,5 cm par jour d'ici lundi.

Plus tôt cette semaine, les autorités s'attendaient plutôt à une hausse de un à deux centimètres par jour.



La Ville de North Bay continue toutefois de demander aux personnes habitant dans les zone à risque d'inondation de surveiller de près les conditions des cours d'eau.

Le débit entrant dans le lac Nipissing est encore plus important que le débit sortant et le risque de dommages aux propriétés le long de la rive du lac Nipissing et de la rivière La Vase demeurent, surtout si des vents violents se produisent.

Communiqué de la Ville de North Bay