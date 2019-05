Le niveau élevé des Grands Lacs menace un oiseau en voie de disparition

Les niveaux d'eau sont montés en flèche ces dernières années dans le bassin des Grands Lacs notamment en raison des fortes pluies du printemps et la fonte d'importantes quantités de neige tombées durant l'hiver dans les régions plus au nord.

Vincent Cavalieri de l'agence américaine United States Fish and Wildlife Service rapporte que les plages sont plus étroites, ce qui laisse moins d’espace pour le pluvier siffleur.

Le dernier recensement de l'année dernière a révélé la présence de 67 couples reproducteurs de ces oiseaux de couleur sable dans le bassin des Grands Lacs. C'est une amélioration par rapport aux 12 couples recensés en 1990, mais c’est une légère baisse par rapport aux 76 couples listés il y a deux ans.

Vincent Cavalieri explique que lorsque les pluviers nichent plus loin de l'eau et plus près des arbres et des arbustes, ils sont plus vulnérables aux prédateurs tels que les moufettes et les ratons laveurs.

D'autres espèces nichant sur les plages, telles que les sternes, pourraient également être touchées.