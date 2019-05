L'observatoire de Champlain fermé pour l'été

Le bâtiment qui abrite l’Observatoire présente une importante détérioration. Les lieux doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie afin d’en assurer la sécurité, rapporte le Cégep.

Les problèmes ont été décelés lors d’une évaluation préliminaire dont le but était de s’assurer que le bâtiment était sécuritaire pour accueillir des visiteurs cet été.

En raison des fortes précipitations de neige que l’on a connues cet hiver et de l’état dans lequel était déjà la bâtisse, nous avons constaté des problèmes au niveau de la toiture, du revêtement extérieur et de la passerelle , rapporte le directeur général du Cégep de Trois-Rivières, Louis Gendron.

Le gouvernement du Québec doit aider le Cégep de Trois-Rivières à trouver des pistes de solution à sa portée dans les semaines à venir.

Le Cégep dit être au fait depuis plusieurs années que son observatoire demande d’importants travaux de modernisation.

Une vocation élargie pour l'Observatoire?

Le directeur général du Cégep de Trois-Rivières estime qu'il faudrait investir 250 000 $ dans le bâtiment pour régler les problèmes de structure.

Il suggère plutôt d'investir une plus grosse somme et de faire de l'Observatoire un lieu à la hauteur de ce que la population et les étudiants s'attendent .

Louis Gendron précise toutefois que le Cégep ne peut plus porter seul le fardeau financier de l'observatoire. Il juge qu'il y a peu d'options à ce stade-ci : soit que le bâtiment, devenu dangereux, est démoli ou il suggère d'en faire plus qu'un laboratoire.

Il aimerait en faire un attrait touristique; de l'adapter pour recevoir des visiteurs et y faire de la formation.

Le directeur général du Cégep a fait part de son idée à la ministre et députée de Champlain Sonia LeBel.

Elle affirme que le gouvernement est très intéressé , mais qu' une évaluation complète du bâtiment est nécessaire.

Dans l'immédiat, il était extrêmement important de le fermer pour la sécurité du public, mais on travaille très activement en partenariat avec le Cégep de Trois-Rivières pour trouver une solution permanente à cet observatoire. Sonia LeBel, députée de Champlain

Les dernières saisons estivales de l’Observatoire du Cégep de Trois-Rivières à Champlain ont été en dents de scie. L’établissement a été fermé en 2015 et sa saison estivale a été sauvée de justesse en 2017.