Un regroupement réclame le financement complet du tramway

Ils reprochent à la Coalition avenir Québec sa décision de réaliser le projet par phases. Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, a affirmé, lundi, « pouvoir aller chercher les 800 millions manquants dans quatre ans ».

Selon le regroupement, cette façon de faire pourrait mettre en péril la réalisation du réseau de transport structurant à Québec.

« Le réseau de transport structurant est essentiel pour le développement économique et social de Québec. C'est un tout. Ce n'est pas un projet qu'on peut réaliser en phases. Il ne peut pas se réaliser dans une incertitude comme celle que le gouvernement met en place aujourd'hui », affirme la députée de Québec solidaire, Catherine Dorion.

Esquisse du réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec Photo : Ville de Québec

Fin des chicanes politiques

Le premier ministre du Québec, François Legault, refuse de puiser davantage dans le fonds des infrastructures, puisque 44 % des sommes iraient à la Ville de Québec, ce qui serait injuste pour les autres municipalités du Québec, selon lui.

« Le message que nous lui lançons aujourd'hui, c'est que le niaisage, c'est fini, que le projet doit se réaliser. Il faut arrêter de parler de financement, de parler de phases pour le financer. Il faut se mettre à le réaliser, parce qu'il est important pour notre communauté », rétorque le député libéral de Jean-Talon, Sébastien Proulx.

Les gouvernements fédéral et provincial se relancent la balle depuis plusieurs semaines quant au financement du projet. Ottawa affirme qu'il est financé, par différentes enveloppes, à hauteur de 1,2 million de dollars. Le gouvernement du Québec juge toutefois que seulement 400 millions de dollars sont disponibles.

Des gens d'affaires, des environnementalistes et des regroupements communautaires soutiennent que cette chicane pourrait faire dérailler le projet et ainsi nuire au développement économique, à la lutte contre les inégalités sociales et à l'environnement.

« Le gagnant, ce n'est pas celui qui va réussir à faire plier l'autre gouvernement. C'est celui qui va arriver et dire: "J'arrive avec une solution et je le confirme maintenant". Cette bataille qui dure depuis quelques mois doit cesser le plus rapidement possible », affirme le directeur général du Conseil régional en environnement pour la Capitale-Nationale, Alexandre Turgeon.

« Toutes les villes qui se sont dotées d'un réseau de transport structurant ont vécu une belle croissance. La ville était plus invitante, plus conviviale. On ne peut pas passer à côté. C'est une obligation », souligne le président de la Corporation des parcs industriels de Québec, Pierre Dolbec.

Le PQ se dissocie

Le chef parlementaire du parti québécois, qui devait faire partie du regroupement, s'est désisté à la dernière minute. Pascal Bérubé refuse d'appuyer un discours qui veut que la CAQ livre une guerre inutile à Ottawa.

Pascal Bérubé croit, comme François Legault que l'argent est à Ottawa.

« Si on embarque dans la rhétorique fédérale, on n'en sortira pas! Au moment où le gouvernement du Québec fait la bataille, moi j'ai envie de l'appuyer, parce que c'est Québec qui a des besoins. Ottawa, avec son attitude paternaliste, va nous dire "c'est à prendre ou à laisser, c'est sur la table." Ça ne fonctionne pas », affirme-t-il.

Les banlieues sacrifiées

Sébastien Proulx craint aussi que les banlieues n'écopent au bout du compte.

« Pensez-vous sérieusement que ce projet-là, s'il a à se réaliser par son financement par phases, va commencer par Saint-Augustin ou par Charlesbourg? Il va circuler sur Grande Allée. Il va faire de la colline Parlementaire au Phare ou au pont de Québec, parce que c'est là que se trouve la première densité », lance-t-il.