Anne Brochu Lambert en voyage d’enrichissement artistique en Grèce

« Cela fait plusieurs années que je me dis que j’aimerais venir voir cette culture, prendre un bain dans l’histoire, dans les sites archéologiques », explique-t-elle à l’émission Pour faire un monde.

Ce projet se concrétise maintenant, car l’artiste participe à un atelier en technique de peinture, intitulé « Huile et cire froide », à la Fondation pour les Arts de Skopelos, une petite île grecque dans l’ouest de la mer Égée.

Pour bien s’immerger dans la culture hellénique avant le début de l’atelier, elle a passé six jours à Athènes et quatre jours à Skiathos, une autre île au nord-ouest de Skopelos.

Elle explique que les couleurs et les motifs observés transparaissent spontanément maintenant dans ses œuvres durant l’atelier.

Des œuvres de l'artiste fransaskoise en arts visuels, Anne Brochu Lambert Photo : Fournie par Anne Brochu Lambert

« Je m’aperçois que, dans ma palette de couleurs, ces jours-ci, il y a beaucoup de bleu qui apparaît. Toutes les nuances de bleu », dit-elle.

L’atelier de peinture qui réunit des artistes de plusieurs pays est aussi l’occasion pour eux d'avoir des échanges sur leur travail.

Une telle recherche d’inspiration pourra porter des fruits à moyen terme, estime Mme Brochu Lambert.

« Je veux me nourrir de cela, puis cela va ressortir dans mes travaux plus tard, peut-être dans un an ou deux ans », conclut-elle.

En 2018, Anne Brochu Lambert avait réalisé une exposition à Saskatoon d'une quarantaine d'oeuvres inspirées d’une série de photos de voyage prises par un inconnu.