Les quatre nouvelles Révélations Radio-Canada sont dévoilées

Les quatre révélations musicales ont été déterminées par un comité formé d’experts dans le domaine.

Les Louanges

L’auteur-compositeur Vincent Roberge s’est donné un pseudonyme d’artiste au pluriel. Avec Les Louanges, il offre une musique rock teintée d’inflexions jazz et hip-hop. Les sonorités et rythmes métissés y sont également bien présents. Avec son allure flamboyante, ce jeune artiste au timbre de voix immédiatement reconnaissable capte l’attention.

Les Louanges au studio 12 Photo : Radio-Canada

Originaire de Lévis, et maintenant établi à Montréal, Les Louanges a été finaliste au Festival international de la chanson de Granby et aux Francouvertes. Sa chanson Encéphaline, tirée de son premier microalbum, lui a permis de remporter le Prix de la chanson SOCAN. Avec son premier album complet, La nuit est une panthère, le jeune artiste et producteur a entamé un virage vers des sonorités plus R'n'B et hip-hop. Il prépare un prochain EP dont la date de sortie n'est pas encore déterminée.

Cameron Crozman

Ce jeune violoncelliste s’est déjà produit sur de grandes scènes nord-américaines et européennes. Cameron Crozman a étudié chez les grands et travaille particulièrement à faire avancer l’innovation en musique contemporaine.

Cameron Crozman Photo : Nikolay Lund

Sous la direction du chef Alain Trudel, il s'est fait remarquer lors d’une tournée au Canada et aux États-Unis. Invité à participer à plusieurs concours internationaux, Cameron est devenu, en 2012, le plus jeune lauréat du Prix Michael-Measures du Conseil des arts du Canada. Il a commencé l’année en faisant paraître deux albums.

Dominique Fils-Aimé

Cette autrice-compositrice-interprète montréalaise d’origine haïtienne baigne dans la musique depuis son enfance. Elle puise son inspiration dans les œuvres de Billie Holiday et d'Etta James, mais aussi d’artistes contemporaines, telles que Seinabo Sey et Sevdaliza.

La chanteuse Dominique Fils-Aimé. Photo : Radio-Canada / Étienne Côté-Paluck

C’est en 2011 que Dominique Fils-Aimé a fait ses débuts sur scène en tant que chanteuse dans le groupe Tuff Love Groovy Therapy. Elle a ensuite sorti son premier microalbum et, en 2015, elle a participé à la demi-finale de l’émission La voix. Son premier album, Nameless, a été lancé en 2018.

Djely Tapa

Sa musique oscille entre les traditions sahéliennes, le blues et l’électro. Issue d’une lignée de griots du Mali, Djely Tapa est la fille d’un danseur et d’une cantatrice. Elle chante depuis son enfance, mais ses études ont temporairement interrompu sa carrière. C’est après son arrivée au Canada qu’elle s'est remise à la musique.

La cantatrice et griotte Djely Tapa Diarra. Photo : DT Productions

Elle s'est fait connaître en tant que chanteuse du groupe Afrikana Soul Sister avec la sortie d’un album homonyme. En janvier 2019, Djely Tapa a lancé son premier album solo, Barokan, qui aborde les thèmes de la place des femmes dans la société et de l’africanité. La chanteuse se décrit comme une féministe convaincue et avouée.

Depuis 2008, les Révélations Radio-Canada ont accompagné 54 artistes au début de leur carrière, dont Cœur de pirate, Lisa LeBlanc, Alex Nevsky, Radio Radio, Élage Diouf, Émile Bilodeau et, l'an dernier, Hubert Lenoir.