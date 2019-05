Le spectacle Chute libre interrompu au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

Chute Libre est un spectacle de 60 minutes qui mélange la danse contemporaine, les arts du cirque et le parkour, et qui a pour thèmes la prise de risque, le lâcher-prise et la confiance absolue. Élise Legrand s’est vraisemblablement blessée à la jambe après une acrobatie et un atterrissage sur scène, ce qui a semé l'émoi chez les spectateurs après qu'ils eurent compris que la scène ne faisait pas partie du spectacle.

Ça avait l'air assez souffrant, mais naturellement on ne peut pas présumer du type de blessure qu'elle s'est infligée, a indiqué le directeur général du Centre culturel de l'UdeS, Mario Trépanier. Ce qu'on sait, c'est que c'était impossible pour elle de poursuivre la représentation et pour le reste de l'équipe non plus. Un spectacle peut difficilement se faire lorsque l'équipe n'est pas complète.

Les spectateurs qui le souhaiteront pourront être remboursés, a précisé Mario Trépanier. Il s'agissait de la première représentation du collectif de cirque au Centre culturel.