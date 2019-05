Calgary prête pour la saison des inondations

Six ans après les inondations dévastatrices qui ont coûté la vie à cinq personnes, la ville de Calgary est prête. Bien que rien n'indique une période des inondations plus occupée qu'à l'ordinaire, la Ville se prépare à tout.

L’accumulation de neige dans les montagnes est relativement faible cette année, ce qui est généralement bon signe. Les fortes précipitations sont cependant le principal facteur à garder à l’œil, et elles sont difficiles à prévoir.

« Nos inondations arrivent très soudainement et nous devons tous être prêts à agir rapidement », dit Sandy Davis, directrice du programme d’information sur les inondations de la ville de Calgary.

Selon elle, l’évolution des précipitations et du niveau des cours d’eau sont surveillés plus étroitement que jamais. La Ville a aussi amélioré ses plans d’urgence et installé plusieurs infrastructures pour aider les rivières Bow et Elbow à rester dans leurs lits.

« Nous avons réussi à réduire le risque de dommages liés aux inondations d’un tiers », estime Sandy Davis.

Des barrières et d’autres installations ont été construites sur le pont de la rue Centre, dans le secteur ouest d’Eau Claire, à Inglewood et au zoo. La majorité des projets ne sont toutefois pas encore achevés. La ville espère les terminer avant 2024.

Les résidents ne sont pas tous rassurés par les progrès faits jusqu’à présent. Certains des habitants du quartier Sunnyside, par exemple, trouvent que la berne installée pour les protéger est trop basse. L’association communautaire locale réclame que la Ville la hausse d’un mètre en attendant qu’un projet de mitigation soit mis en place en amont de la rivière Bow.

« Nous ne pensons pas que la berne nous offre le niveau de protection dont nous avons besoin », dit le président du comité sur les inondations de l’association communautaire de Hillhurst-Sunnyside, Charlie Lund. « [La ville] en est encore à explorer les options, mais la communauté commence à perdre patience un peu ».

Charlie Lund n'est pas satisfait des mesures prises par la Ville pour protéger le quartier de Sunnyside contre les inondations jusqu'à présent. Photo : Radio-Canada

Grands projets à venir

Les grands projets prévus pour contrôler le débit des rivières Bow et Elbow en amont sont toujours en développement. Ils n’aboutiront probablement pas avant plusieurs années.

La Ville a conclu en contrat de cinq millions de dollaras avec la compagnie TransAlta afin de pouvoir utiliser le réservoir Ghost pour contrôler le niveau de la rivière Bow. Elle a aussi entamé les travaux pour augmenter la capacité du réservoir de Glenmore.

Le réservoir de Springbank, un projet de 432 millions de dollars, crée lui aussi beaucoup d’attentes, mais aussi des controverses. Les processus de consultation et d’évaluation environnementale à son sujet sont toujours en cours.

Depuis 2013, Calgary a dépensé environ 40,5 millions $ pour mieux se préparer aux inondations. La province a promis 150 millions $ sur 10 ans et Ottawa a déjà versé 10,5 millions $.

Le gouvernement fédéral promet aussi de financer le réservoir de Springbank à hauteur de 158 millions $.