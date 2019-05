Les bars de Hull ouverts jusqu'à 3 h : le projet pilote adopté

Dès la nuit du 16 au 17 mai, les bars du secteur de Hull pourront donc fermer leurs portes à 3 h, et ce, potentiellement jusqu'en février 2020. L'horaire des établissements licenciés sera donc harmonisé avec celui des autres bars du Québec.

Nous nous opposons à ce projet pilote , a lancé aux élus avant le vote Louis Majeau, un résident de l'Île-de-Hull membre d'un groupe d'opposants au projet pilote.

Michèle Quenneville, une autre résidente du quartier, a fait part de ses inquiétudes quant à la sécurité des riverains et au bruit. J'entends des querelles d'amoureux, des voitures qui démarrent, même des ''deals de drogue". On ne dort pas dans le Vieux-Hull , a-t-elle témoigné.

Certains élus ont tenté de se faire rassurants. Avant le vote, le conseiller du district de Deschênes, Mike Duggan, a affirmé que si le projet pilote ne se déroule pas bien, il sera arrêté — une promesse également faite par le conseiller Cédric Tessier la semaine dernière.

Pour sa part, la conseillère Myriam Nadeau a déclaré qu'elle est favorable à la mise en place de ce projet pilote, soutenant qu'on n'en connaît pas encore le résultat.

En revanche, Nathalie Lemieux, conseillère du district de Touraine, a tranché. J'étais ici il y a 20 ans et je me souviens très bien de ce qui s'est passé [...] Il ne faut jamais oublier les erreurs du passé. Quand on est élu, on doit écouter nos citoyens , a-t-elle dit.

Jocelyn Blondin, conseiller du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, a aussi fait part de son opposition au projet. Les citoyens du district n'ont rien à gagner, seulement à subir les contrecoups. Je crois que la revitalisation du centre-ville ne passe pas par l'ouverture des bars, mais par des projets rassembleurs , a-t-il souligné.

Avec les informations de Nathalie Tremblay