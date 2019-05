Le Festival Rock d’Aldergrove, précurseur de Woodstock

Un texte de Marie-Hélène Robitaille

Le Aldergrove Beach Rock Festival s'est tenu la fin de semaine de la Fête de la Reine, du 17 au 19 mai 1969, dans un parc régional de 200 acres situé à 60 km, en banlieue de Vancouver.

À raison de 2$ par jour ou encore 5 $ pour la durée de l'événement, les festivaliers pouvaient camper et assister à trois jours de concerts de musique.

Comme le rapporte le journaliste James Bamber, les autorités et les journalistes appréhendaient un festival tumultueux, mais tout s'est déroulé dans l'ordre.

James Bamber au Aldergrove Beach Rock Festival le 19 mai 1969

Plusieurs artistes locaux

Les festivaliers ont pu entendre des groupes locaux comme Seeds of Time, Spring, Papa Bears, Trials of Jason Hoover, Muck Duck et Winter's Green qui allait devenir Trooper. Le groupe britannique The New Vaudville Band et le bluesman américain Guitar Shorty étaient probablement les populaires parmi les 40 prestations musicales présentées. Poésie, artisanat, baignade et randonnée étaient également au programme de la fin de semaine.

Le chanteur folklorique britanno-colombien Valdy aurait écrit son succès Play Me a Rock and Roll Song après avoir été hué par la foule du festival d’Aldergrove.

Le Festival d’Aldergrove a fait couler beaucoup d’encre. Photo : Radio-Canada

Pourquoi Aldergrove?

Dans une entrevue accordée à un journaliste de la CBC, l’un des organisateurs, le DJ Steve Grossman, précise que le site d’Aldergrove a été choisi parce qu'il était assez loin de Vancouver évitant ainsi que les jeunes adolescents de moins de 16 ans s’y présentent sans la supervision d'un adulte.

Une sélection d'images d'archives de CBC Vancouver au festival rock d'Aldergrove

Dans l’attente d’agitateurs, un nombre accru d’agents de sécurité et policiers ont été déployés pour surveiller l’événement. Une trentaine d’arrestations liées à la possession de narcotiques ou encore d’intoxication à l’alcool ont été rapportées. Un groupe de motards a aussi été repoussé du site.

Les trois jours de festivités ont attiré près de 30 000 visiteurs et se sont déroulés sans embûches. Des spectateurs étaient venus de l’Ontario et de la Californie pour assister à ce premier happening de l’année 1969.