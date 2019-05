Shawinigan veut instaurer les 40 km/h dans 95 nouvelles rues

À Trois-Rivières, la possibilité de diminuer la vitesse à 40 km/h dans les quartiers résidentiels, dans le cadre de l'application de la stratégie Vision zéro, a soulevé la controverse, mais le maire de Shawinigan, Michel Angers, ne s'attend pas à un tel scénario dans sa ville.

Il affirme qu'en prenant cette décision, le conseil municipal répond aux demandes des citoyens. Il assure que le déploiement des 40 kilomètres à l'heure se fera justement dans les quartiers où des résidents ont manifesté leur désir d'avoir un tel changement. Il y a eu des demandes qui ont été faites par les citoyens, particulièrement dans les quartiers plus résidentiels, plus domiciliaires , précise-t-il.

Hormis ce qui s'est passé du côté de Trois-Rivières, où ça a été une approche un peu différente, nous, on répond simplement à l'appel et à la demande des citoyens. Michel Angers, maire de Shawinigan

Le maire de Shawinigan ajoute qu'un projet pilote mené en 2015 dans 41 rues ou portions de rue des secteurs de Shawinigan-Sud et de Lac-à-la-Tortue a aussi été très bien reçu par les citoyens.

L'avis de motion a été déposé mardi soir et le règlement devrait être adopté le 11 juin prochain.

Si tel est le cas, le nombre de rues ou de portions de rue où la limite de vitesse sera de 40 km/h à Shawinigan passera de 41 (en 2015) à 136 à la fin de l’année.

Le maire estime que le changement de panneaux de signalisation coûtera environ 20 000 $. Il souligne que la Ville pourra compter sur une subvention de 10 000 $ de Québec pour ces travaux.

Michel Angers invite par ailleurs les citoyens qui aimeraient que la vitesse soit réduite dans leur quartier à contacter la Ville.

Notre objectif, ce n'est pas d'étendre un 40 km partout, c'est de le faire simplement aux endroits où les gens nous le demandent. Michel Angers, maire de Shawinigan

Le déploiement de la nouvelle signalisation se ferait en trois phases, par secteur : à Shawinigan et Shawinigan-Sud à compter du 14 mai; à Saint-Gérard-des-Laurentides, Grand-Mère et Saint-Jean-des-Piles à la fin du mois de juin, et à Lac-à-la-Tortue en septembre.

Nombre de rues où la vitesse pourrait être réduite à 40 km/h

Secteur Shawinigan-Sud (42 rues) :

Quartier des Sources (4)

Les sites Perreault et Lafrenière (2)

Quartier Richelieu (3)

Quartier terrasse de la Cascade (4)

Chemin Laurentien (1)

Quartier Lacoursière (11)

119e Rue, entre l’avenue du Capitaine-Veilleux et la 101e Avenue (1)

Quartier Clovis-Hébert et Valentine-Pintal (8)

Quartier du Prieuré (4)

Quartier Henri-Lapointe (4)

Secteur Shawinigan (15 rues) :

Rue Cascade (1)

Rues des Érables et Saint-Hubert (2)

Quartier des Érables (12)

Secteur Saint-Gérard-des-Laurentides (19 rues) :

Quartier des Genévriers (6)

Quartier de la petite Pologne (13)

Secteur Grand-Mère (19)

Quartier du lac Vergne (3)

Quartier du lac des Piles (5)

Quartier du lac Bournival (8)

Quartier de l’Union (3)

Secteur Saint-Jean-des-Piles (16 rues) :

Cœur villageois de Saint-Jean-des-Piles (14)

Lac Lamarre (1)

Lac Vincent (1)

Secteur Lac-à-la-Tortue (25 rues) :