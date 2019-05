Incendie d'origine suspecte au Parc de l’Aventure basque en Amérique

Selon la Sûreté du Québec, le brasier a été maîtrisé par les pompiers et il n'y a eu aucun blessé.

Le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux, explique que l’incendie s’est déclaré dans un cabanon sans électricité où était remisé du matériel.

Des enquêteurs et des techniciens en scène d’incendie ont été dépêchés sur place pour déterminer les causes et circonstances du brasier.