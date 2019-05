Alaclair Ensemble et Galaxie à la 18e Foire gourmande

La Foire gourmande souhaite mettre en valeur les agrotransformateurs et les microbrasseurs pour son édition 2019. Fidèle à son habitude, elle fait aussi la part belle à la musique avec les prestations d'Alaclair Ensemble et de Galaxie, notamment.

La programmation de la 18e Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien a été dévoilée mardi soir. D'ailleurs, 35 exposants ont confirmé leur participation à ce jour.

Transmettre la passion de cuisiner aux ados

Les organisateurs souhaitent aussi donner le goût de la cuisine aux visiteurs avec des cours pratiques et des ateliers-conférences tout au long de la fin de semaine.

Cours pratique et ateliers Les apprentis (7 à 11 ans)

Cuisiner végétarien

Cuisiner les produits régionaux

Le fromage et ses mystères

Les huiles d'olive

Un concours de barbecue destiné aux adolescents est aussi organisé le dimanche.

On veut travailler avec nos apprentis, nos futurs cuisiniers, fait valoir la responsable des activités culinaires, Angèle-Ann Guimond. Le dimanche, c'est toujours la journée de la famille et on trouvait qu'on oubliait un peu nos ados. Donc, cette année on va faire des activités spécialement pour nos ados, pour les 12-13 ans qu'on oublie souvent, pour qu'ils puissent vraiment cuisiner à la maison.

Place à la musique

La Foire gourmande a aussi dévoilé sa programmation musicale. Raphaël Denommé, Galaxie et Alaclair Ensemble partageront la scène le vendredi soir. POP2ROCK, Le Brothers et Andie Duquette prendront la relève le samedi soir.

L'événement se tiendra les 16, 17 et 18 août à Ville-Marie.

Il y a quelques semaines, la Foire gourmande annonçait que l'animateur Christian Bégin serait l'invité d'honneur.