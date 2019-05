Raptors contre Bucks : qui de Leonard ou d'Antetokounmpo portera son équipe en finale?

BILLET — Les Raptors de Toronto amorcent mercredi soir le premier match de la série de la finale de l'Association de l'Est contre les Bucks de Milwaukee. Quelle équipe aura la meilleure approche pour créer et exécuter des stratégies efficaces autour de leur joueur étoile?

Même s’il ne peut pas prévoir le déroulement des prochains matchs, Kawhi Leonard des Raptors sait ce qui est nécessaire pour être un champion.

Il faut jouer ensemble, savoir s’adapter aux différents scénarios du match, avoir une soif de gagner et travailler fort sans arrêt , dit-il.

On donne tout ce qu’on a et on se prépare bien , dit le joueur Pascal Siakam.

Pascal Siakam, le candidat favori au titre de joueur qui s’est le plus amélioré dans la NBA, devra non seulement continuer d’être efficace à la défense, il devra aussi marquer des points pour soutenir l’équipe.

Il a souvent fait preuve de leadership par son jeu offensif.

Lors de cette série contre Milwaukee, il sera primordial que des joueurs comme Kyle Lowry répondent à l’appel en marquant des points et en assurant un mouvement fluide et sans égoïsme du ballon.

L’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, admet la menace que pose le talent de Giannis Antetokounmpo, mais il croit que ses joueurs seront à la hauteur.

Évidemment, c’est un joueur très puissant. Il est fort et vite. Le défi sera de le ralentir et c’est sûrement le travail de plus d’un joueur , a lancé Nick Nurse en conférence de presse, mardi.

Qui sera le meilleur joueur étoile?

Giannis est une menace, mais l’équipe autour de lui est celle qui fait toute la différence.

Un joueur comme Brook Lopez assiste Giannis Antetokounmpo en bloquant de bons tirs.

De l’autre côté, Serge Ibaka et Marc Gasol permettent aussi d’assurer une défense, mais aussi de créer de l’espace pendant un match.

Ils devront cependant faire attention aux fautes.

Giannis Antetokounmpo ne s’est jamais rendu aussi loin dans les séries éliminatoires de la NBA.

Il détient tout de même le record du joueur des Bucks avec le plus de rebonds défensifs dans l’histoire de cette franchise.

Giannis Antetokounmpo est le joueur qui inscrit le plus de points pour les Bucks. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Giannis Antetokounmpo joue en moyenne 31,4 minutes par match tandis que Kawhi Leonard joue en moyenne 37,3 par match durant les séries éliminatoires.

Kawhi Leonard fait en moyenne 31,8 points et 8,5 rebonds par match en séries éliminatoires tandis que Giannis Antetokounmpo compte 27,4 points et 11,3 rebonds par match.

En plus de marquer ces points, Giannis bénéficie du soutien de Khris Middleton qui fait en moyenne 19,1 points par match lors des séries.

Aussi, il ne faut pas oublier que les Bucks ont réussi à éliminer les Celtics de Boston en cinq matchs.

Les Raptors ont éliminé les 76ers de Philadelphie en sept matchs dimanche.

L’équipe des Bucks a eu plus de temps pour étudier les stratégies de ses adversaires. Toutefois, les Raptors sont encore un peu plus dans le rythme des séries éliminatoires.

Ce facteur pèsera-t-il dans la balance?

Le soutien des joueurs comme Eric Bledsoe et George Hill permettent aussi à Giannis Antetokounmpo de dominer un match.

Les blessés

OG Anunoby ne jouera toujours pas mercredi, mais Nick Nurse souligne que sa situation s’améliore.

Même chose pour Pau Gasol, joueur des Bucks et frère de Marc Gasol, joueur des Raptors.

Pau Gasol a récemment été opéré au pied gauche et il ne jouera pas pendant le reste des séries éliminatoires.