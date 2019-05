Solutions recherchées pour le transport entre la rive nord de Vancouver et la métropole

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé une étude de faisabilité sur la création d'une liaison de transport en commun rapide entre la rive nord de Vancouver et la métropole. Tunnels, ponts et ajouts au service de traversier sont toutes des possibilités qui seront examinées.

L'étude débutera cet été et sera financée conjointement par la province et la Ville de Vancouver, ainsi que par les trois municipalités de la rive nord, soit West Vancouver, le district de North Vancouver et la ville de North Vancouver.

Le pont Lions Gate, le pont Ironworkers Memorial Bridge et le SeaBus sont les trois options existantes pour aller de l’autre côté de l’anse Burrard. Or elles n’ont pas changé depuis plus de 40 ans.

Inauguré en 1977, le Seabus est une des trois options existantes pour traverser l’anse Burrard. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Augmentation de l'achalandage

Pendant ce temps, le nombre de trajets entre la rive nord de Vancouver et la métropole a augmenté au point où le transport est devenu un enjeu de premier plan lors des élections régionales.

Le coût élevé du logement a forcé les gens à s'éloigner de leur lieu de travail, ce qui a entraîné des trajets plus longs et de graves problèmes de circulation. Bowinn Ma, députée provinciale de North Vancouver-Lonsdale et secrétaire parlementaire de TransLink

L’annonce faite par le gouvernement ne contient pas de cadre de référence pour l’étude, mais indique que celle-ci « pourrait envisager une utilisation accrue de l'anse Burrard au moyen d'un réseau de traversiers étendu ».

Avec les informations de Justin McElroy