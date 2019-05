Gilbert Doucet, ancien PDG d’Assomption Vie, est décédé

Gilbert Doucet a été président-directeur général d’Assomption Vie, pendant cinq ans, de 1985 à 1989. Il a cependant travaillé au sein de l’entreprise pendant 35 ans, à partir de 1954.

Selon un communiqué envoyé par Assomption Vie, Gilbert Doucet a marqué l’entreprise de par sa volonté de modernisation. Il a su solidifier le positionnement d’Assomption Vie en tant que chef de file dans son domaine en plus d’accroître la solidité financière de l’entreprise .

Monsieur Doucet a notamment mis sur pied la Chaire Assomption en administration des affaires, maintenant connue comme le Centre Assomption de recherche et de développement en entrepreneuriat qui a comme objectif de faire la promotion de la recherche et la formation en entrepreneuriat auprès des gens d’affaires en plus de faire le lien entre la communauté d’affaires acadienne et francophone et l’Université de Moncton.

Au cours des dernières années, il s’était engagé dans la protection de la langue française et la sauvegarde de la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Moncton.