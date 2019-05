Saint-Honoré abolira son programme de premiers répondants bénévoles

Il n'y aura bientôt plus de service de premiers répondants bénévoles au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La municipalité de Saint-Honoré devrait adopter une résolution la semaine prochaine pour abolir son service, le dernier du genre dans la région.

Les premiers répondants sont des groupes de bénévoles et d'employés de petites municipalités. Ils sont appelés à intervenir dans des situations urgentes, notamment lorsque la vie de citoyens est en danger, en attendant que les ambulanciers n'arrivent sur les lieux. Ces services avaient été mis en place il y a quelques années pour accélérer les services d'urgence dans les petites municipalités.

À Saint-Honoré, l'équipe ne compte que 21 personnes actuellement. Le maire Bruno Tremblay parle d'un manque d'effectifs.

Il n'y a pas beaucoup de monde, ça fait que les gardes pour les fins de semaines, leur tour vient vite. Ça fait qu'on était comme épuisé un peu. Bruno Tremblay, maire de Saint-Honoré

Le service recevait 250 appels par année, des appels qui ne demandaient pas tous une intervention rapide. Le maire veut proposer aux six conseillères municipales de maintenir un service pour les situations d'urgence qui reposera uniquement sur les pompiers. Ces derniers pourront intervenir dans les situations d'arrêts cardio-respiratoires par exemple : « Ça, on en a entre 5 et 10 appels par année. C'est ça sauver des vies. »

Le directeur du service de sécurité incendie de Saint-Honoré, Yan Pelletier, ajoute que le taux de roulement de bénévoles était très élevé. Ils recevaient chacun 60 heures de formation pour être accrédités. « C'est qu'on va revenir à la base des pompiers qui est de sauver des vies. Donc, on va se concentrer sur ce qu'on peut faire avec le personnel qu'on a en place. »

Ailleurs dans la région, le service de premiers répondants a été aboli à Saint-Ambroise et ne fonctionne plus à Lamarche, faute de bénévoles.

De son côté, le Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux (CIUSSS) indique que son rôle dans le dossier des premiers répondants se limitait à assurer la formation des bénévoles, rappelant que les ambulances continueront d'offrir les services de santé à Saint-Honoré.