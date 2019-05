Après la guerre des mots, Washington et Téhéran jouent l'apaisement

Malgré les tensions entre les deux pays au sujet du programme nucléaire iranien, l'ayatollah Ali Khamenei a déclaré qu'« il n'y aura pas de guerre. La nation iranienne a choisi la voie de la résistance ».

Nous ne cherchons pas la guerre, et eux [les États-Unis] non plus. Ils savent que cela n'est pas dans leur intérêt.

Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution iranienne