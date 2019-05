ELLE Fictions prendra la place de MusiquePlus

La chaîne, ELLE Fictions prendra la place occupée par MusiquePlus. En février dernier, Groupe V Média avait annoncé la disparition de la chaîne spécialisée en musique qui existait depuis 33 ans.

La nouvelle chaîne est le fruit d’un partenariat avec le groupe français Lagardère, propriétaire de la marque ELLE qui publie des magazines dans le monde entier.

La programmation n’offrira que des films ou des séries de fiction comme Dawson, Beautés désespérées, Gossip Girl : l'élite de New York, Gilmore Girls, la nouvelle génération de Dynastie, Les juristes (For the People), la telenovela intitulée Pasion prohibida et Les contes d'Avonlea.

Groupe V Média souligne que des films feront également partie de la programmation, « des primeurs aux plus grands classiques, en passant par plusieurs téléfilms tirés du catalogue de Hallmark ou dérivés des romans Harlequin ».

Des ententes avec plusieurs distributeurs et studios ont été conclues, notamment avec CBS Studios International, Disney ABC Television Group, Warner Bros., Universal Studios et Sony Pictures. Une entente exclusive a également été conclue avec Crown Media – Hallmark Channel.