Un balado pour se rapprocher des électeurs

Un texte de Jimmy Chabot

L’idée a germé lors de la campagne électorale municipale d’octobre 2018 lorsque les deux politiciens faisaient du porte-à-porte. Leur constat? Les citoyens voulaient en savoir plus sur les enjeux locaux de cette communauté francophone.

Les électeurs trouvaient qu’il manquait de communication et le podcast nous permet de développer des sujets pendant une longue période , relate Julien Boucher.

Chaque semaine, un nouvel épisode creuse en profondeur les questions que se pose la communauté, comme les évacuations de la communauté de Kashechewan ou les coûts trop élevés des frais de déneigement.

On traite de tout sujet qui est pertinent au développement économique, à notre langue francophone. N’importe quoi dont les gens parlent au Tim Hortons est un sujet pour le podcast , affirme le conseiller en charge du comité de loisirs et de la santé, Sébastien Lessard.

En amour avec Kapuskasing

Les deux conseillers municipaux ont grandi au Québec.

Julien Boucher était prédestiné à retrouver un micro, lui qui est diplômé en radiodiffusion à Québec et qui a commencé sa carrière en 2014 à la radio communautaire de Kapuskasing CKGN.

Ce qui est spécial ici à Kapuskasing, c’est qu’il y a tellement d’opportunités. Il y a 4 ans et demi, j’étais de passage pour quelques mois et maintenant je suis très impliqué dans la communauté et je développe des choses qui n’existaient pas ici. En plus, j’ai découvert de nouvelles passions comme la pêche et la motoneige! , raconte l’homme qui lancé son entreprise spécialisée en vidéo, Julien Boucher.

Sébastien Lessard a joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec contre son ami d’enfance et partenaire d’entraînement, l’ancien joueur du Canadiens de Montréal Daniel Brière. Les deux conseillers sont tombés amoureux des Franco-Ontariennes de la ville modèle du Nord, le surnom donné à Kapuskasing car elle est née d’un plan prévoyant l’aménagement de parcs et la construction d’un rond-point en son centre.

Le balado Kapu est disponible sur iTunes, Google Play et Spotify.