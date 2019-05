Mason Graphite achète un terrain pour son usine

L’entreprise a payé 663 000 $ pour un terrain de 73 hectares, soit l’équivalent d’une centaine de terrains de football.

La construction de l’usine pourrait commencer d’ici la fin de l’été, selon le président de Mason Graphite, Benoît Gascon. Il précise que l’entreprise doit d’abord finaliser des ententes de financements qui sont commencées. Ces ententes seraient toutefois sur le point de se conclure.

On est dans une structure de financement qui demande un peu plus de travail. [Il faut] des structures qui vont fonctionner maintenant, demain et quand on va être en opération.

Benoît Gascon, président de Mason Graphite