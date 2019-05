Geneviève RB et Alain Barbeau trouvent leur identité musicale

Intitulé De la rivière à la mer, le deuxième album de Geneviève RB et Alain Barbeau, transporte sur des eaux calmes. Douces, mélodieuses et enivrantes, les 12 chansons à saveur pop folk écrites et composées à quatre mains accompagnent à merveille les grands espaces et les moments nostalgiques.

Après avoir eu la chance de réaliser son premier album, On est les deux, à Saint-Élie-de-Caxton avec l'équipe de Fred Pellerin, le duo s’est cette fois tourné vers le réalisateur de renom Carl Bastien, lui aussi originaire de la région.

Ce manitou de la musique est notamment responsable de la conception des derniers disques de Daniel Bélanger, de Dumas et de Damien Robitaille, entre autres. Cette collaboration a permis au couple de l'Outaouais de développer son potentiel.

On a eu la chance de travailler avec une superbe équipe [...]. On a appris énormément de choses. On a touché un peu à tout. On dirait qu’on apprécie encore mieux le travail de l’équipe, avec laquelle on travaille en ce moment , souligne Geneviève RB.

J'ai l'impression [que Carl Bastien] a amené les chansons là où on aurait voulu qu'elles aillent avant, mais on n’aurait jamais su comment se rendre là. Geneviève RB

La création dans les grands espaces

La magie s'est développée au beau milieu de la forêt, dans un énorme chalet nommé le Studio Wild, à Saint-Zénon.

Les musiciens s'y sont enfermés pendant plusieurs jours pour conceptualiser les arrangements avec minutie.

Quant aux textes, ils ont également été écrits dans un environnement chaleureux et décontracté. Ceux-ci traitent entre autres des relations avec les amis, la famille ou de couple.

On était entourés de grandeur. On était dans le bois. On était les deux avec notre feu de foyer, les montagnes, les paysages. On a même décidé de déménager dans l'un de ces chalets-là , confie Alain Barbeau.

Le lancement de l'album De la rivière à la mer a lieu mercredi au Cabaret La Basoche de Gatineau.