Réfléchir à l'art dans l'espace public

Le colloque a pour objectif de réunir des citoyens et des experts afin de poser un regard nouveau sur l’art public.

Pour Alicia Despins, membre du comité exécutif responsable de la culture, de la technoculture et des grands événements à la Ville de Québec, c'est le moment rêvé pour « repenser tout ça, voir autrement les pratiques et les enjeux en art public ».

L'objectif, c'est aussi de commencer à préparer l'élaboration de notre vision d'art public 2021-2027 Alicia Despins, membre du comité exécutif responsable de la culture, de la technoculture et des grands événements à la Ville de Québec

Le colloque réunira des spécialistes provenant d'ici et d'ailleurs. Artistes, architectes, anthropologues, philosophes, psychologues et économistes proposeront différents points de vue afin d'alimenter la réflexion.

Parmi les panellistes, on trouve « l'architecte Éric Rivard, Jean-Luc Murray qui est le nouveau directeur du MNBAQ et le philosophe Patrick Turmel, très impliqué dans le monde culturel à Québec. On a des gens qui viennent de Rome, Toronto, de Paris », mentionne Alicia Despins.

L'œuvre Codex Populi de l'artiste Ludovic Boney Photo : Radio-Canada / Marc-André Bilodeau

L'expérience de chaque intervenant sera mise à profit. En effet, la venue d'une invitée comme Béatrice Simonot, par exemple, devrait intéresser les gens de Québec.

« Elle est docteure en psychosociologie, souligne la responsable de la culture. Elle participe en ce moment à l'accompagnement artistique du tramway qui est en train d'être construit à Brest, donc évidemment, ça nous concerne, ajoute-t-elle. On est déjà en train d'y réfléchir. »

Un colloque gratuit et pour tous

Organisé par la Ville de Québec, en partenariat avec l'Université Laval et le Musée national des beaux-arts du Québec, le colloque s'adresse véritablement à tous puisqu'il est gratuit.

« On voulait vraiment que ce soit gratuit pour attirer des gens dont ce n'est peut-être pas le métier, explique Alicia Despins. On voulait interpeller des gens qui s'intéressent à l'art public, des citoyens qui le vivent au quotidien, qui en voient. On ne voulait pas que des professionnels, on voulait élargir la discussion », conclut-elle.

Les citoyens qui souhaitent participer au colloque L'art dans l'espace public, les 6 et 7 juin, peuvent s'inscrire sur le site de la Ville de Québec.