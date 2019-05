Kimbaya Carrière, une manitobaine ambassadrice de la santé des océans

Kimbaya Carrière, qui a 22 ans, est étudiante en biologie et en science environnementale à l'Université de Winnipeg. Elle est ravie et surprise de faire partie du programme Portail Océan.

« Je ne pensais pas qu’ils allaient choisir deux personnes du Manitoba », s’exclame-t-elle.

Elle admet que, loin des côtes océaniques, la province du Manitoba est parfois éloignée de l’esprit de l'opinion publique lorsqu’il s’agit de questions relatives à l’océan.

« Je pense que le Manitoba a besoin de faire partie des discussions sur la conservation des océans. Même ici, il y a des choses que l’on peut faire pour la conservation des océans. On a plein de lacs et de rivières qui vont finalement s’y déverser », explique-t-elle.

Elle ajoute que le premier objectif des ambassadeurs de Portail Océan est de « se focaliser d’abord sur des actions locales dans leur propre province en faisant des évènements locaux ».

Ainsi, elle organise, mardi soir, à 17 h, une collecte des déchets au bord de la rivière Rouge, à Winnipeg, au niveau du parc Joseph-Royal.

« On veut voir quel type de déchets on peut trouver et quels sont les problèmes dans notre communauté », précise l’ambassadrice.

Selon elle, les actions locales peuvent permettre de faire prendre conscience de la responsabilité de chacun dans la pollution des océans.

« Tout le monde, en faisant des petites actions dans sa vie quotidienne, peut changer les choses. C’est aussi l’occasion de commencer une discussion sur ce que nous pouvons faire. On va faire aussi de petits cadeaux à la fin du nettoyage de la rivière qui sont des solutions de rechange au plastique que l’on n’utilise qu’une fois », ajoute-t-elle.

Kimbaya Carrière affirme également que sa participation au programme Portail Océan va permettre de créer des échanges entre les ambassadeurs des différentes provinces pour élargir leurs connaissances des problèmes liés à la pollution et à la préservation des océans.

« On va aussi au lac Supérieur pour faire des évènements avec [les gens sur place] et apprendre avec les 40 jeunes [ambassadeurs] du Canada. On va aussi aller à Ottawa en janvier pour également apprendre [des choses] au sujet de l’océan », souligne-t-elle.

Métis par son père, Kimbaya Carrière veut également que son action permette d’éveiller les consciences quant à l’accès à l’eau, notamment dans les communautés autochtones.